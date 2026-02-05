Si avvia alla conclusione l’intensa attività di orientamento promossa dal Liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie che, nei mesi scorsi, ha visto l’Istituto fortemente impegnato nell’accoglienza, nell’informazione e nel dialogo con studenti e famiglie del territorio.
Attraverso incontri, open day e momenti di confronto, il Liceo ha illustrato la propria offerta formativa nei diversi indirizzi – Scientifico, Linguistico, Scienze Applicate, Coreutico, ribadendo i valori che da sempre ne caratterizzano l’azione educativa: amore per la conoscenza,educazione, rispetto e centralità della persona.
L’ultimo appuntamento con l’Open Day oggi, giovedì 5 febbraio dalle 17 alle 19, rappresenta la fase conclusiva di un percorso di orientamento articolato e partecipato, pensato per accompagnare ragazze e ragazzi verso una scelta consapevole e responsabile del proprio futuro formativo.
Il Liceo “Leonardo da Vinci” rinnova l’invito a partecipare all’incontro finale, occasione preziosa per conoscere da vicino l’identità della scuola, l’organizzazione didattica e le opportunità di crescita personale e culturale offerte agli studenti.