Ultimo appuntamento con l’Open Day al Liceo “da Vinci” di Bisceglie

Si avvia alla conclusione l’intensa attività di orientamento promossa dal Liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie che, nei mesi scorsi, ha visto l’Istituto fortemente impegnato nell’accoglienza, nell’informazione e nel dialogo con studenti e famiglie del territorio.

Attraverso incontri, open day e momenti di confronto, il Liceo ha illustrato la propria offerta formativa nei diversi indirizzi – Scientifico, Linguistico, Scienze Applicate, Coreutico, ribadendo i valori che da sempre ne caratterizzano l’azione educativa: amore per la conoscenza,educazione, rispetto e centralità della persona.

L’ultimo appuntamento con l’Open Day oggi, giovedì 5 febbraio dalle 17 alle 19, rappresenta la fase conclusiva di un percorso di orientamento articolato e partecipato, pensato per accompagnare ragazze e ragazzi verso una scelta consapevole e responsabile del proprio futuro formativo.

Il Liceo “Leonardo da Vinci” rinnova l’invito a partecipare all’incontro finale, occasione preziosa per conoscere da vicino l’identità della scuola, l’organizzazione didattica e le opportunità di crescita personale e culturale offerte agli studenti.