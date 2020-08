Ultimo appuntamento con “Bagno sotto le stelle” a “Brezza tra gli ulivi”

PUBBLIREDAZIONALE – Ultimo venerdì di pace e relax sotto le stelle all’agriturismo “Brezza tra gli ulivi” di Bisceglie: il 28 agosto, dalle 21, ultimo appuntamento con “Bagno sotto le stelle”.

Al costo di dieci euro lo staff della struttura, sita in via Matteo Renato Imbriani n. 441, offre bagno in piscina (lettino incluso) e calice di vino accompagnato da bruschette tipiche pugliesi con pomodorini e olio extra vergine d’oliva di produzione della struttura.

Inoltre sarà possibile usufruire anche del ristorante/pizzeria (alla carta).

Un’occasione per salutare la stagione estiva 2020 in totale distensione dell’anima, tra gusto e piacere, tra buonumore e spensieratezza in uno scenario paesaggistico mozzafiato e incontaminato.

Informazioni e prenotazioni al numero 3451719400.