Ultimi giorni d’iscrizione al corso “Giovani e Nuovi Agricoltori” promosso da Confagricoltura Bari-Bat

C’è tempo fino all’11 giugno per aderire al corso di formazione “Giovani e Nuovi Agricoltori”, promosso da Confagricoltura Bari-BAT, un’opportunità concreta rivolta a chi vuole iniziare o potenziare il proprio percorso nel mondo agricolo e agroalimentare. Il programma, della durata complessiva di 150 ore, si svolgerà interamente online, garantendo la massima flessibilità a partecipanti di tutte le età, con un’attenzione particolare ai giovani interessati ai requisiti per accedere alla riserva o al premio PAC 2025.

Il corso affronterà un ampio ventaglio di temi fondamentali per chi opera o desidera operare nel comparto agricolo: dal Piano Strategico della PAC alle normative fiscali e tributarie, passando per le politiche comunitarie di sviluppo rurale, gli incentivi di settore, le tecniche sostenibili di produzione agricola e zootecnica, l’organizzazione aziendale, la sicurezza sul lavoro e nell’agroalimentare. Ampio spazio sarà dato anche alla multifunzionalità agricola, al ruolo sociale dell’agricoltura e alla diversificazione delle attività imprenditoriali.

Il percorso si svolgerà in modalità FAD (Formazione a Distanza), consentendo agli iscritti di seguire le lezioni da remoto. Alla fine del corso è previsto un esame per ottenere l’attestato di frequenza, riconoscimento utile anche per l’accesso a misure di sostegno e bandi specifici.

Previsti sconti dedicati per i soci Confagricoltura Bari-BAT, che conferma così il proprio impegno a sostenere e rafforzare le competenze delle nuove generazioni nel settore primario, sempre più centrale per l’economia e la sostenibilità del territorio.

Per ulteriori informazioni, contattare: