“U Calannèrie de Vescègghie 2026”, il dialetto protagonista a Palazzo Tupputi

Il Comune di Bisceglie presenta la nona edizione di “U Calannèrie de Vescègghie 2026”, il calendario in dialetto biscegliese curato dal prof. Nicola Gallo. L’appuntamento è in programma domenica 4 gennaio alle ore 11.00 nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, in via Cardinale Dell’Olio 30. Al termine della presentazione il calendario sarà distribuito ai presenti fino a esaurimento delle copie disponibili.

«Il calendario è un vero e proprio orgoglio per la città – ha dichiarato il sindaco Angelantonio Angarano –. Il dialetto rappresenta il suono più autentico di Bisceglie, custode di gesti, ricordi, voci dei nonni, dei quartieri e delle feste popolari. È parte integrante della nostra identità più profonda. Il lavoro di Nicola Gallo è un progetto prezioso di valorizzazione linguistica e culturale, un ponte tra memoria e futuro, tra generazioni diverse».

“U Calannèrie de Vescègghie” propone proverbi, modi di dire, ricette, semplici regole per leggere e scrivere il dialetto, date da ricordare, racconti delle bellezze cittadine, poesie e approfondimenti sull’etimologia delle parole locali. Mese per mese, inoltre, sono presenti QR Code che permettono di ascoltare poesie e versi in dialetto, offrendo un percorso coinvolgente che accompagnerà i biscegliesi per tutto il 2026.