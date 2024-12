“U Calannèrie de Vescègghie 2025”: domenica la presentazione

Il Comune di Bisceglie presenta “U Calannèrie de Vescègghie 2025”, il calendario in dialetto biscegliese curato dal prof. Nicola Gallo e giunto alla sua ottava edizione. Appuntamento nella Sala degli Specchi di Palazzo Tupputi, in via Card. Dell’Olio 30, domenica 22 dicembre alle 10.45.

Previsti gli interventi del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, del curatore del calendario Nicola Gallo e dell’Assessore alla cultura Loredana Bianco. Spazio anche ai bambini delle classi quinte del Secondo Circolo Didattico “Prof. Arc. Caputi” – plesso don Tonino Bello, che hanno collaborato attivamente alla realizzazione della rubrica dedicata ai ‘giochi di una volta’.

“Il Calendario è un viaggio tra tradizione e futuro, è un gesto d’amore per le nostre radici, la nostra identità, la nostra cultura. Ogni parola del dialetto biscegliese racchiude emozioni e insegnamenti, un vero e proprio tesoro da proteggere e tramandare ai più giovani. È per questo che il Calendario, curato magistralmente da Nicola Gallo, è un progetto fondamentale per promuovere il dialetto biscegliese, per costruire un ponte fra passate e future generazioni”, le parole del Sindaco Angarano.

“U Calannèrie de Vescègghie” raccoglie proverbi, modi di dire, giochi di una volta (a cura dei bambini del Secondo circolo didattico e degli ospiti della Cooperativa Uno Tra Noi), poche semplici regole per imparare a leggere e scrivere il nostro dialetto, date da ricordare, racconti delle bellezze della città di Bisceglie realizzati dalla guida turistica Marianna Preziosa, poesie e indicazioni sull’etimologia delle parole dialettali.