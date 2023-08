Tutto pronto stasera per la settima edizione del Palio della Quercia

Tutto pronto per la settima edizione del Palio della Quercia, evento previsto per oggi 4 agosto ed organizzato da Scharà Odv con il patrocinio del Comune di Bisceglie.

L’evento avrà inizio alle ore 19:00 con la parata di presentazione delle otto squadre partecipanti: Santa Maria di Constantinopoli, Santa Maria di Passavia, San Matteo, San Lorenzo, San Pietro, Sant’Agostino, Stella Maris e San Silvestro.

Il suono della storica sirena sancirà l’inizio del Palio, ad ore 20 e darà il via a diverse gare a staffetta, tra corsa, nuoto, bicicletta, sacchi. Le squadre partecipanti, che rappresentano otto rioni di Bisceglie, concorreranno per aggudicarsi il drappellone della vittoria, realizzato dall’artista Marco Di Domizio che verrà assegnato durante la cerimonia di premiazione che avverrà al waterfront. Al termine delle premiazioni ci sarà l’imbarco della copia del quadro dei Santi patroni per essere posizionato sull’isolotto del porto.