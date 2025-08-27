Tutto pronto per l’edizione 2025 di “Bisceglie en Blanc”

Si rinnova l’appuntamento con l’evento: “Bisceglie en Blanc”, la cena in bianco che stasera, 27 agosto, trasformerà il lungomare Nazario Sauro in un grande salone a cielo aperto. Oltre 1.300 partecipanti vestiranno di bianco il waterfront cittadino, dando vita a un’atmosfera di convivialità, leggerezza e solidarietà.

Organizzato dall’Associazione Pro Artibus con il patrocinio del Comune di Bisceglie, l’evento quest’anno assume un valore ancora più importante: parte del ricavato sarà devoluto alla LILT Barletta-Andria-Trani per l’acquisto di apparecchiature destinate alla prevenzione oncologica. Durante la serata sarà infatti possibile sostenere la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, presente con corner informativi dedicati alle principali campagne nazionali, tra cui la Settimana della Prevenzione Oncologica, LILT for Women – Nastro Rosa e LILT for Men – Nastro Blu.

Il format ricalca lo stile internazionale nato in Francia: ogni ospite porta con sé tavolo, sedie, stoviglie e decorazioni, tutto rigorosamente bianco, con possibilità di portare il proprio menù da casa o affidarsi al catering ufficiale. Vietato l’uso della plastica e del monouso: piatti, bicchieri e tovagliato saranno solo in materiali riutilizzabili, per un evento all’insegna della sostenibilità. Al termine, i rifiuti saranno conferiti nelle apposite isole ecologiche predisposte lungo l’area.

Parte del ricavato finanzierà l’acquisto di due dermatoscopi, che saranno consegnati a giovani dermatologi della provincia nel corso del Congresso di Dermatologia in programma l’11 ottobre a Trani. Alla serata sarà presente anche il prof. Francesco Schittulli, presidente nazionale LILT, a sostegno dell’iniziativa.

Non solo solidarietà, ma anche spettacolo: la serata sarà presentata da Tommaso Amato, con la showgirl Vanessa Lacedonia nel ruolo di madrina e l’accompagnamento musicale di Ultra Live e del DJ Ignazio Ricchiuti. Un ospite a sorpresa contribuirà a rendere l’evento ancora più speciale.

Come da tradizione, non mancherà il Contest En Blanc, organizzato in collaborazione con Confcommercio Bisceglie, che premierà i migliori outfit femminili, maschili, enfant e l’allestimento più creativo dei tavoli. L’adesione è già sold out, con ogni gruppo coordinato da un “capotavola” responsabile dell’iscrizione.