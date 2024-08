Tutto pronto per l’edizione 2024 del Palio della Quercia

Otto squadre al via, più di 100 partecipanti tanti volontari e moltissimi spettatori si apprestano a vivere l’ottava edizione del Palio della Quercia organizzato dall’associazione Schara odv. Ieri durante la conferenza di presentazione del programma della festa patronale sono state illustrate le novità del Palio 2024.

L’evento inizierà venerdì 9 agosto alle ore 19 con la parata delle squadre partecipanti. L’inizio ufficiale sarà segnato alle ore 20 dal suono della storica sirena. Al termine della gara, seguiranno le premiazioni e il posizionamento della copia del quadro dei Santi Patroni sull’isolotto. Per celebrare il decennale dell’associazione, ci sarà un dj set sul palco, che darà inizio alla festa patronale.

Una delle principali novità di quest’anno è il percorso: il fulcro della manifestazione sarà il porto turistico, mentre gli staffettisti dovranno affrontare diverse prove percorrendo le mura della città. «È bello pensare che tutta la città torna a rivivere le sue radici ripercorrendo il muro della città vecchia» ha commentato Angelo Preziosa, membro del direttivo dell’associazione, durante la presentazione.

Durante la conferenza è stato svelato anche il drappellone, il premio destinato alla squadra vincitrice. Quest’anno è stato realizzato dall’artista biscegliese Nadia Simone. «I tre santi sono raffigurati sul sagrato di una chiesa concattedrale, sottolineando il legame tra fede e comunità. In mano hanno il sospiro, dolce tipico di Bisceglie, simboleggiando la tradizione e l’unità del popolo biscegliese. Accanto a loro, si erge una maestosa quercia, simbolo di forza e resilienza, che rappresenta le radici storiche e culturali della città. Intorno alla scena centrale, sono raffigurati i colori e gli stemmi delle squadre partecipanti alla gara, ciascuna con i propri colori distintivi, celebrando lo spirito di competizione e di coesione» ha spiegato l’artista.

È stato inoltre confermato il FantaPalio, un’esperienza interattiva che si svolgerà in concomitanza con il Palio della Quercia. Per partecipare, è necessario creare una Lega e darle un nome inviandolo al numero whatsapp 3270604316. Ogni Lega sarà composta da tre delle otto squadre partecipanti al Palio, una delle quali deve essere scelta come capitana (che otterrà punti doppi). A ogni squadra saranno assegnati bonus e malus in base al regolamento, e alla fine del Palio, chi avrà totalizzato più punti vincerà la terza edizione del FantaPalio.

Alla fine della presentazione è stata sorteggiata la griglia di partenza: dalla prima corsia partirà San Silvestro, seguita da Santa Maria di Passavia, San Matteo-Cattedrale, Santa Maria di Costantinopoli, Stella Maris, San Pietro, San Lorenzo e, in ottava corsia, Sant’Agostino.

«Anche se non presente alla conferenza di presentazione, ringrazio tutti i presenti e l’associazione per la macchina organizzativa che è già da diverso tempo in moto e ogni giorno si impegna sempre di più per cercare di portare a casa un ottimo risultato» ha commentato il presidente Alessandro Valente.