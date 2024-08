Tutto pronto per l’apertura della Nuova Biblioteca Comunale “Mons. Pompeo Sarnelli”

È ormai tutto pronto per l’apertura della Nuova Biblioteca Comunale “Mons. Pompeo Sarnelli” dopo gli importanti interventi di riqualificazione. Appuntamento per oggi, 21 agosto, alle 18.00 in via Frisari.

Situata nel cuore del centro storico, la Biblioteca ha subito un significativo restyling grazie a un finanziamento di 2 milioni di euro erogato dalla Regione Puglia, ricevuto nell’ambito dell’avviso per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, che ha permesso di rinnovare gli impianti, gli arredi e le dotazioni tecnologiche, nonché di creare nuovi spazi accessibili a tutti.

La Nuova Biblioteca Comunale, ampliata su tre livelli e dotata di moderni servizi, torna a essere un punto di riferimento culturale per la città, offrendo un ambiente accogliente per la lettura, lo studio e la partecipazione ad attività culturali.

Previsti gli interventi del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dell’Assessore alla Cultura della Regione Puglia, Viviana Matrangola, del Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, e degli Assessori Emilia Tota e Roberta Rigante.

A seguire il disvelamento dell’opera di Tony Cassanelli che sovrasta il Sepolcreto, la visita degli spazi rinnovati della Biblioteca Comunale con gli interventi musicali a cura dell’Associazione Alterazioni e l’esibizione della cantautrice biscegliese Erica Mou che presenterà il videoclip del singolo “La festa del Santo”, girato proprio nei giorni della festa patronale.