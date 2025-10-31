Tutto pronto per la prima serata di Calici nel Borgo Antico 2025

È ormai tutto pronto per la prima serata di Calici nel Borgo Antico 2025 nel centro storico di Bisceglie. Tre serate di vini pugliesi, gastronomia e musica dal vivo, con decine di rinomate cantine e aziende agricole pugliesi che metteranno a disposizione i propri vini da scoprire e assaporare negli antichi portoni e tra i suggestivi vicoli della città vecchia.

Le strade del borgo antico biscegliese si trasformeranno anche quest’anno in un vero e proprio itinerario del gusto a cielo aperto, grazie ai ristoratori biscegliesi che proporranno un assaggio di alcune delle più gustose specialità della loro cucina, con un occhio di riguardo per le tipicità regionali. Panzerotti, orecchiette con le cime di rapa, spaghetti all’assassina e panini con la tradizionale “brasciola” sono alcune delle pietanze che potranno essere degustate insieme a un buon calice di vino.

Dato l’afflusso di gente previsto, l’Associazione “Borgo Antico”, che organizza l’evento, invita i biscegliesi a limitare gli spostamenti con la macchina, magari optando per una passeggiata verso il centro storico o l’utilizzo della bicicletta. Per i visitatori che arrivano da fuori, o che per motivi personali devono necessariamente spostarsi in auto, si consiglia di utilizzare le aree parcheggio di Piazza Armando Diaz, Salnitro e Conca dei Monaci (Via della Libertà, 13). Un modo per evitare di congestionare le vie del centro e garantire una viabilità serena e scorrevole.

I ticket per le degustazioni di vino sono acquistabili direttamente in loco nelle tre serate.

Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio di Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare, Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, Provincia Bat, Comune di Bisceglie, Confcommercio Bisceglie e Assolocali.