Tutto pronto per i festeggiamenti nella comunità parrocchia di San Pietro

La comunità parrocchiale di San Pietro è pronta a celebrare oggi, domenica 29 giugno, i solenni festeggiamenti in onore del suo Santo Patrono. Dopo una partecipata novena e numerosi momenti liturgici preparatori, il giorno della solennità dei Santi Pietro e Paolo sarà scandito da celebrazioni religiose e momenti di festa.

Il programma prevede la celebrazione di due Sante Messe mattutine alle ore 10:00 e alle 11:30. Nel pomeriggio, la comunità si ritroverà alle 18:30 per la recita del Rosario, seguita dalla Messa solenne delle ore 19:00. Al termine della funzione, la statua del Santo sarà portata in processione per le vie cittadine, lungo un percorso che toccherà via Armando Vescovo, via Cavour, via Tasso, via Galilei, via della Riforma, via dell’Età Moderna, via Pascoli, via Leopardi, e nuovamente via Cavour, via Giuseppe Di Vittorio e via Armando Vescovo, con rientro in chiesa.

A concludere la serata sarà uno spettacolo musicale a cura del “Trio Music” e la consueta sagra del “Famoso panino di San Pietro”, appuntamento ormai amatissimo dalla cittadinanza per il suo sapore autentico e il clima conviviale.

Lunedì 30 giugno, alle ore 19:00, verrà celebrata una Messa di ringraziamento, cui seguirà la presentazione del libro “Dono e Scelta” con la partecipazione degli autori don Matteo Losapio e Michele Lucivero, presso gli spazi del nuovo oratorio parrocchiale.