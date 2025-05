Turismo, l’amministrazione: “Crescita nel primo trimestre 2025”

Il turismo a Bisceglie continua a crescere. Lo afferma l’amministrazione comunale in un comunicato stampa. ”Dopo il record del 2024, con il superamento per la prima volta delle 100mila presenze in Città, anche quest’anno parte molto bene con un aumento nel primo trimestre del +17%, dalle 11.350 del 2024 aquota 13.284”, si legge nella nota

A trainare la crescita sono soprattutto i turisti stranieri con un sostanziale raddoppio degli arrivi tra gennaio e marzo 2025, rispetto all’anno precedente. Complessivamente sono quasi 1000 in più le presenze italiane e oltre un migliaio quelle straniere.

Sono questi i dati principali dell’Osservatorio sul Turismo della Regione Puglia, con un tasso di copertura statistica, ad oggi, del 91% per il primo trimestre 2025.

“I numeri dei primi tre mesi dell’anno sono una gran bella notizia per la nostra Città. Bisceglie conferma il suo appeal in Puglia, in Italia e all’estero, crescendo in un periodo lontano dalla stagione estiva. Stiamo puntando da anni su una destinazione fruibile tutto l’anno e questi risultati testimoniano la bontà di quanto messo in campo finora. Tra i tanti, ricordo con un sorriso un gruppo di turisti coreani innamorati di Bisceglie, intercettati nel nostro centro storico alcune settimane fa”, le parole del Sindaco Angelantonio Angarano.

Tra le curiosità, gli arrivi certificati da tutte e 20 le regioni italiane: in testa alla classifica i pugliesi (circa un terzo del totale) che scelgono Bisceglie per brevi soggiorni, a seguire i visitatori provenienti dal Lazio per periodi abbastanza lunghi, in media di quasi 5 giorni, e poi da Campania, Lombardia e Marche.

Per quanto riguarda le presenze straniere, l’Osservatorio registra turisti di ben 39 differenti nazioni che hanno soggiornato a Bisceglie tra gennaio e marzo 2025: in testa i tedeschi, poi polacchi, francesi, svizzeri, spagnoli, croati, ungheresi e belgi. Presenze anche da Paesi più lontani come Stati Uniti, Svezia, Messico, Brasile, Cina e Corea del Sud.

“Continuiamo a lavorare ogni giorno – conclude l’Assessore al Turismo Maurizio Di Pinto – per migliorare come destinazione e come attrattore turistico e culturale, sia sul mercato interno che estero. I numeri del 2024 e di questo scorcio di 2025 ci stanno premiando ma intendiamo fare sempre di più per valorizzare il mare, l’agro, le tradizioni, la cultura, l’enogastronomia… Bisceglie”.