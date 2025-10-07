Turismo a Bisceglie: superate le 100mila presenze nei primi otto mesi del 2025

Il 2025 si conferma un anno importante per il turismo a Bisceglie, che in soli otto mesi ha già superato il record registrato nel 2024. Secondo i dati ufficiali dell’Osservatorio sul Turismo della Regione Puglia, aggiornati con un tasso di copertura statistica del 97%, la città ha raggiunto 105.260 pernottamenti tra gennaio e agosto, contro i 104.062 dell’intero 2024. Un incremento del 47,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, pari a quasi 34mila presenze in più.

Un risultato che premia l’impegno della città nella promozione turistica e nella valorizzazione del territorio. “Agosto conferma e rafforza la nostra città dal punto di vista turistico – ha dichiarato il sindaco Angelantonio Angarano –. Aumentano gli stranieri, ma anche gli italiani che scelgono Bisceglie da ogni regione. È il frutto di un grande lavoro di squadra, dalle cinque Bandiere Blu consecutive per spiagge e porto turistico ai progetti di riqualificazione del centro storico. C’è ancora tanto da fare, ma la direzione è quella giusta: essere sempre più accoglienti e attrattivi”.

A trainare la crescita è proprio il turismo internazionale. Nei primi otto mesi del 2025 le presenze straniere sono passate da 24mila a quasi 37mila, con un balzo del 54%. I turisti arrivano da 46 Paesi diversi, dal Canada all’Australia, dalla Cina agli Stati Uniti, con Germania, Francia e Polonia ai primi tre posti per presenze. Agosto ha inoltre confermato il forte legame con la Lombardia, che da sola ha fatto registrare quasi 5mila pernottamenti, segno di un legame consolidato tra Bisceglie e la comunità lombarda.

“Dopo un’estate intensa di eventi e iniziative – ha aggiunto l’assessore al turismo Maurizio Di Pinto – continuiamo a lavorare per accogliere nuovi visitatori anche nei mesi autunnali. I numeri del 2025 ci rendono fiduciosi: Bisceglie è sempre più riconosciuta in Puglia, in Italia e all’estero come una meta che unisce mare, cultura, enogastronomia e autenticità. Un mix che conquista e fidelizza”.