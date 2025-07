Turismo: “A Bisceglie +58,4% rispetto allo stesso periodo del 2024, aumenta presenza stranieri”

“Bisceglie continua a viaggiare a ritmi sostenuti: le presenze turistiche dei primi cinque mesi dell’anno toccano quota 41.836, con un aumento del +58,4% rispetto allo stesso periodo del 2024. A trainare la crescita sono soprattutto le presenze dei turisti stranieri che passano dalle 8.556 del 2024 alle 14.846 del 2025. È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio sul Turismo della Regione Puglia, con un tasso di copertura statistica, ad oggi, del 95% relativi al periodo gennaio-maggio 2025″. A riportarlo è una nota del Comune di Bisceglie.

“I numeri dell’Osservatorio parlano da sé e ci ripagano del tanto lavoro messo in campo in questi anni. Una crescita così importante nel periodo gennaio-maggio, mesi lontani dal turismo estivo, dimostra quanto Bisceglie sia ormai una destinazione di appeal all’interno della Puglia. È un orgoglio vedere tanti stranieri camminare per la città, scoprire gli angoli del centro storico, scegliere il nostro splendido mare”, le parole del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Anche maggio segna numeri da record con 15.164 presenze, divisi quasi equamente tra stranieri e italiani, rispetto alle 8.574 del 2024 (+76,9%). Hanno pernottato a Bisceglie turisti provenienti da tutte le regioni d’Italia, tranne la Valle d’Aosta: in testa le Marche, poi Puglia e Campania, a seguire Lazio, Lombardia, Calabria e Veneto. E sono quaranta le nazioni di provenienza dei turisti stranieri – fanno sapere da Palazzo San Domenico – che hanno scelto Bisceglie: Germania e Francia in testa per oltre 3.000 presenze complessive, poi Paesi Bassi, Ungheria, Bulgaria, Svizzera e Polonia”.

“Il turismo biscegliese corre veloce. I dati, ma anche la presenza visibile di turisti nella nostra città, sono un’ottima notizia: Bisceglie cresce come destinazione attrattiva e come meta per le vacanze di italiani e stranieri. Siamo certi che anche nei mesi estivi, trainati dal turismo balneare e dalla quinta doppia bandiera blu consecutiva, Bisceglie sarà destinazione privilegiata per chi sceglie una vacanza in grado di unire mare, cultura ed esperienze sul territorio”, conclude l’Assessore al Turismo Maurizio Di Pinto.