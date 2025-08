Turismo a Bisceglie: “+55% rispetto al 2024, la città cresce e si vede”

“Il turismo a Bisceglie conferma anche a giugno l’ottimo stato di salute. Nel primo semestre del 2025 si contano 58.299 presenze negli alberghi, nelle strutture extra-alberghiere e nelle locazioni turistiche biscegliesi: una crescita del +55% rispetto al 2024. In valori assoluti, nella prima metà dell’anno, Bisceglie registra 20.684 presenze in più (58.299 nel 2025, 37.615 nel 2024). Da segnalare anche l’importante aumento dei turisti stranieri che passano dalle 13.502 presenze del 2024 alle 21.740 del 2025 (+59%)”. Sono questi i dati forniti da Palazzo San Domenico nella mattinata odierna.

È quanto emerge dai dati dell’Osservatorio sul Turismo della Regione Puglia, con un tasso di copertura statistica, ad oggi, del 95% relativi al periodo gennaio-giugno 2025.

“La Città cresce e si vede. I turisti passeggiano nel nostro centro storico, vivono il mare biscegliese e contribuiscono all’economia del territorio. Solo nel mese di giugno possiamo contare oltre 16mila pernottamenti nelle strutture ricettive biscegliesi, 5mila in più rispetto al 2024. Questi numeri ci rendono orgogliosi e ci ripagano del lavoro sul campo fatto negli ultimi anni. Bisceglie è una destinazione ricercata che si sta ritagliando uno spazio importante all’interno del brand Puglia”, le parole del Sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano.

“Interessanti i dati sulla provenienza dei turisti – prosegue la nota – che hanno scelto Bisceglie per le vacanze in questi primi sei mesi del 2025. Per quanto riguarda l’Italia, si registrano arrivi da tutte le regioni italiane per un totale di 36.559 presenze. Nella top ten, al primo posto, ovviamente, la Puglia (8.494 presenze), poi le Marche (6.042) e sul gradino più basso del podio il Lazio (4.632). Seguono la Campania, la Lombardia, il Veneto, l’Emilia Romagna, la Sicilia, la Calabria e l’Abruzzo”.

“Le presenze dall’estero hanno raggiunto quota 21.740 tra gennaio e giugno 2025. A guidare questa speciale classifica è la Germania, che conta quasi un quarto delle presenze totali, seguita a ruota dalla Francia. Poi ci sono Polonia, Paesi Bassi e Svizzera. In cima al podio dei Paesi extra-europei troviamo invece gli Stati Uniti con 579 presenze. Nel complesso hanno scelto Bisceglie turisti provenienti da 45 nazioni del mondo, tra cui Australia, Cina, Argentina, Corea del Sud, Brasile e Canada”.

“La forte crescita turistica nei primi sei mesi dell’anno è una importante notizia anche in termini di destagionalizzazione: obiettivo sul quale siamo impegnati ogni giorno. E siamo sicuri che anche i mesi prettamente estivi di luglio e agosto sapranno regalare a Bisceglie belle soddisfazioni. Il turismo balneare, con le cinque doppie bandiere blu consecutive, trova a Bisceglie una destinazione privilegiata nel panorama delle mete pugliesi, e non solo, caratterizzata da un mix unico di cultura, mare, esperienze e accoglienza”, sottolinea l’Assessore al turismo Maurizio Di Pinto.