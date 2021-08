Tripadvisor assegna il Premio “Travellers’ Choice” al ristorante biscegliese “Bue Marino”

PUBBLIREDAZIONALE – Il ristorante biscegliese “Bue Marino” ha ricevuto dal portale americano TripAdvisor, specializzato in raccolta di recensioni di alberghi, bed & breakfast, ristoranti, prenotazioni di alloggi, il Premio Travellers’ Choice 2021 conferito alle realtà che meglio soddisfano criteri quali capacità di accoglienza, appagamento dei clienti, ospitalità, genuinità delle portate.

“Nell’ultimo anno le strutture vincitrici come la vostra hanno ottenuto recensioni e punteggi positivi dai viaggiatori. In quest’anno particolarmente difficile, vi siete fatti notare offrendo agli ospiti un servizio ed esperienze eccellenti. Grazie e ancora congratulazioni per il vostro meritato premio”, recita così la comunicazione ufficiale ricevuta dai titolari di “Bue Marino”, Raffale Storelli, Alessio Giannone e Maurizio Mastrototaro.

Il ristorante, situato all’ingresso del centro storico biscegliese, con una veduta suggestiva del Castello e della chiesa seicentesca del Purgatorio, è stato capace, come si legge nella nota di Tripadvisor di “offrire continuamente esperienze fantastiche ai viaggiatori di tutto il mondo”.

Largamente soddisfatti i responsabili del ristoranti: “Dalle recensioni raccolte emerge la totale disponibilità nel rapporto con il cliente, la nostra capacità di accoglienza e la scelta di innovare in cucina unendo genuinità e desiderio di far vivere al cliente un’esperienza culinaria indimenticabile. Il nome stesso del nostro locale sottolinea una fusion tra fauna marina e fauna terrestre. Grazie al personale della cucina condotta sapientemente dallo chef Maurizio Mastrototaro e di sala per il costante impegno dimostrato per il secondo anno consecutivo. E’ stato un anno durissimo, ma abbiamo stretto i denti e siamo stati premiati”, ha sottolineato Raffaele Storelli.