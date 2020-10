Trenitalia, come richiedere rimborso mancato o parziale utilizzo abbonamento in lockdown

È possibile richiedere il rimborso degli abbonamenti non utilizzati (e parzialmente utilizzati) sulle tratte di Trenitalia durante la situazione di emergenza che si è verificata nel corso del lockdown e più specificatamente dal 10 marzo al 17 maggio. La richiesta di rimborso può essere presentata entro il 31 dicembre 2020.

L’utente nella dichiarazione sostitutiva dovrà indicare la motivazione del mancato utilizzo. Il rimborso potrà avvenire in una delle seguenti modalità:

voucher di importo pari al’’ammontare del valore dei giorni non fruiti. Il voucher potrà essere utilizzato per l’acquisto di titoli di viaggio regionali Trenitalia all’interno della regione Puglia – anche in più soluzioni e fino ad esaurimento – entro 12 mesi dalla data di emissione. Il voucher può essere richiesto solo dal titolare dell’abbonamento e, in caso di minori, dal genitore/tutore del minore;

proroga di validità per un periodo corrispondente a quello durante il quale non è stato possibile utilizzare l’abbonamento, con scadenza entro il 31 dicembre 2021;

in alternativa, l’abbonato potrà chiedere il ristoro di quanto non fruito con bonifico/assegno, mediante ritiro del denaro presso una biglietteria Trenitalia.

Il rimborso sarà calcolato in misura proporzionale ai giorni di mancato utilizzo e il periodo di validità dell’abbonamento, in base a quanto indicato nella dichiarazione sostitutiva. Ad esempio se l’abbonamento mensile aveva una validità di 31 giorni e si dichiara di non averlo utilizzato per 10 giorni, il rimborso sarà pari a 10/31 del valore dell’abbonamento.

Per richiedere il rimborso, il cliente deve compilare – per ciascun abbonamento – la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e il modulo di richiesta da consegnare o inviare a Trenitalia con allegata la fotocopia o la scannerizzazione o la foto dell’abbonamento (solo per richieste tramite mail) e del documento d’identità (salvo consegna in biglietteria attraverso identificazione e apposizione della firma sulla dichiarazione in presenza del dipendente addetto a riceverla), attraverso una delle seguenti modalità: tramite e-mail, all’indirizzo: direzione.puglia@trenitalia.it, presso le Biglietterie Trenitalia, tramite posta ordinaria a: Trenitalia S.p.A. – Direzione Regionale Puglia, Via Giulio Petroni, 10/B – 70124 Bari.