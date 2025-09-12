Trekking Astrofili Physis: due gli appuntamenti nel calendario di settembre

Due appuntamenti speciali arricchiranno il calendario estivo dell’Associazione Trekking Astrofili Physis di Bisceglie con esperienze uniche tra cultura, natura e musica.

Sabato 13 settembre, alle ore 20, la corte medievale del Casale di Pacciano farà da cornice a Note di Notte, un concerto che vedrà protagonisti quattro talentuosi musicisti: Eliana De Candia (violino I), Luigi Vania (violino II), Giuseppe Piccininni (viola) e Anila Roshi (violoncello). Il quartetto d’archi eseguirà brani classici in un’atmosfera suggestiva, resa ancora più magica dalle luci soffuse e dall’osservazione del cielo stellato attraverso telescopi professionali. La serata sarà impreziosita anche dal racconto delle antiche leggende legate alle costellazioni. L’ingresso avrà un contributo di 8 euro (gratuito per i bambini fino a 5 anni, ridotto a 5 euro per la fascia 6-12 anni). Apertura cancelli alle 20, concerto alle 20.30.

Domenica 21 settembre, invece, spazio alla natura con il Trek dell’Equinozio d’Autunno. L’escursione, in programma alle ore 16, accompagnerà i partecipanti lungo un percorso di circa 7 km, tra storia, religione e archeologia. Si partirà dal Casale medievale di Sagina, luogo del martirio dei tre santi biscegliesi, per poi proseguire verso la torre Tecla e il dolmen Paladini, simboli della civiltà della pietra e del paesaggio dei muretti a secco, patrimonio immateriale dell’umanità. Il cammino durerà circa tre ore e sarà guidato da figure professionali tra cui geologo, archeologo e accompagnatore escursionistico F.I.E. L’escursione è di livello turistico, con dislivello irrilevante. Anche in questo caso il contributo è di 8 euro (gratuito per i bambini fino a 5 anni, ridotto a 5 euro per i 6-12 anni).

Per entrambi gli eventi, è consigliata la prenotazione al numero 3476490082.