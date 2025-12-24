Tre specialità biscegliesi entrano tra i Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Puglia

L’arancia rotta all’acqua, gli strascinati “assèse” e il pane meniske, noto anche come panvinesco, sono stati ufficialmente inseriti nell’elenco dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) della Puglia. Il riconoscimento è stato formalizzato con la Determinazione n. 00520 del 16 dicembre 2025 della UOR 155, nell’ambito dell’aggiornamento annuale previsto dal Decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350.

Si conclude così positivamente un iter avviato e annunciato pubblicamente il 30 giugno scorso durante una conferenza stampa al Senato della Repubblica, che ha portato tre eccellenze della tradizione gastronomica biscegliese a ottenere un riconoscimento ufficiale a livello regionale. «Un risultato che valorizza il patrimonio gastronomico di Bisceglie e il lavoro svolto sul territorio», ha commentato Giuseppe Frizzale, promotore del percorso di candidatura.

Il procedimento è stato portato avanti dall’associazione Cooking Solution in collaborazione con l’Università di Bari, Confcommercio, la Pro Loco e le associazioni di categoria locali, in un lavoro sinergico volto a tutelare e promuovere le produzioni identitarie del territorio. L’inserimento nell’elenco dei PAT rappresenta infatti non solo una garanzia di salvaguardia delle tradizioni alimentari, ma anche un’opportunità di sviluppo per il turismo, l’artigianato e l’intero comparto agroalimentare.

Questi temi saranno al centro di una nuova conferenza stampa in programma il 5 febbraio presso il Senato della Repubblica, organizzata insieme alla senatrice Annamaria Fallucchi, da tempo impegnata nella valorizzazione delle identità territoriali e delle eccellenze locali.