Tre assistenti sociali e specialista amministrativa stabilizzati dal Comune

Nei giorni scorsi tre assistenti sociali ed una specialista amministrativa sono stati stabilizzati dal Comune di Bisceglie.



“Ciò è stato possibile grazie ad un articolato iter burocratico-amministrativo che ha visto lavorare in sinergia l’Ufficio di Piano Sociale di Zona con il Comune di Bisceglie. Questo, anche se non fa clamore, ha un grande valore. Perché garantisce la continuità delle prestazioni sociali e socio-assistenziali, cruciali per la crescita della nostra Comunità avendo a che fare con le persone e le loro fragilità, la cura di chi versa in difficoltà e la prevenzione delle situazioni di emarginazione sociale”, scrive il sindaco Angelantonio Angarano sui social.



“Riconosce l’importanza del qualificato lavoro svolto sino ad oggi, anche durante la fase più critica dell’emergenza pandemica, da professionisti seri che erano finora impiegati in maniera precaria, con annesse preoccupazioni e incertezze per le loro famiglie, ai quali invece ora si garantisce stabilità e progettualità. Così facendo, il Comune si è posto lungo la strada che ci condurrà a raggiungere l’obiettivo previsto per legge di un assistente sociale ogni 5mila abitanti. Un segnale tangibile di modernità e sensibilità alle tematiche sociali”, si legge nella nota.



“Per questo ringrazio l’Assessore all’inclusione sociale Roberta Rigante e tutta la Giunta, il Dirigente dell’Ufficio di Piano Sociale di Zona, Alessandro Attolico; il Dirigente della Ripartizione Servizi Sociali del Comune di Bisceglie, Raffaele Salamino; il Dirigente del Personale del Comune di Bisceglie, Cinzia Fornelli. Buon lavoro a tutte e tutti”, conclude il primo cittadino.