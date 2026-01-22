PUBBLIREDAZIONALE – Weekend in musica a Bisceglie. Tre appuntamenti da non perdere con la bella musica live e il buon cibo.
Si inizia stasera Copapan pub con dal vivo la band: “L’Inizio”, tributo a Biagio Antonacci. Appuntamento al Copapan pizzeria pub in Via Cristoforo Colombo 6, Bisceglie. Menù alla carta.
Venerdì 23 Nan á Strit -Pizzeria & Pub- Bisceglie. ViaG. Marconi 11. “EcoVibes 2.0”, Gioia Squeo voce & Corrado Camporeale pianoforte direttamente da “Ciao Maschio” su Rai 1. Dai classici italiani alla musica pop internazionale. Menù alla carta.
Sabato 24 Sporting Club Bisceglie cena spettacolo “Con Voi”, tributo a Claudio Baglioni allo Sporting Club Bisceglie in via del carro 98.
Per info e prenotazioni tavoli: 349 4297693 (credit foto: Sergio Porcelli)