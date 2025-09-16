Con l’avvio dell’anno scolastico in tutte le scuole superiori cittadine, entrano in vigore gli orari definitivi del trasporto pubblico dedicato agli studenti del Liceo Da Vinci e dell’IISS Cosmai-Dell’Olio.
I percorsi delle corse del mattino prevedono una linea con partenza da via Bovio (altezza Lino Bar) alle ore 7:20, a servizio degli studenti residenti nella zona centrale della città (con fermate in via Di Vittorio, via Papagni, via Ariosto, via Veneto e via San Martino); l’altra con partenza da Corso dott. Sergio Cosmai alle ore 7:20, a servizio degli studenti residenti nella zona di Sant’Andrea (con fermate in via Consiglio, via padre Kolbe, via Sant’Andrea e corso Garibaldi).
Per il rientro sono previste due corse con percorso inverso: partenze previste dalle scuole superiori alle 13:15 e alle 14:15.
Gli abbonamenti possono essere acquistati presso lo Sportello Trasporto Pubblico Locale, al piano terra degli uffici comunali di via Prof. Mauro Terlizzi, 20, aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle 15:30 alle 16:30.