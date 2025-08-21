Trasporto pazienti Quarto di Palo, Comune di Bisceglie e Asl Bt: “Il servizio non sarà sospeso”

Il servizio di trasporto dei pazienti di Bisceglie da e verso la struttura riabilitativa di Quarto di Palo non sarà sospeso. A garantirlo oggi sono la Asl Bt e il Comune di Bisceglie.

“Nessuna sospensione del servizio. Il trasporto per Quarto di Palo dei pazienti di Bisceglie resta garantito come restano garantiti i servizi di riabilitazione”: Tiziana Dimatteo, Commissario straordinario della Asl Bt rassicura le famiglie dei pazienti biscegliesi che usufruiscono dei servizi attivi presso la struttura di Quarto di Palo. “Insieme con il Comune di Bisceglie e la struttura – aggiunge – stiamo lavorando per risolvere le questioni amministrative tra il Comune e Quarto di Palo, ma il servizio ai pazienti non ha subito e non subirà nessuna interruzione o sospensione”.

“Come ha già giustamente sottolineato l’Assessore Comunale Roberta Rigante dopo l’incontro di ieri con le famiglie, le vicende burocratiche e amministrative non possono avere prevalenza rispetto al sacrosanto diritto delle persone con disabilità. Spetta a noi e ai competenti uffici di riferimento trovare soluzioni adeguate e rispettose delle norme, con la leale collaborazione istituzionale che non abbiamo fatto mai mancare – dichiara Angelantonio Angarano, Sindaco di Bisceglie – Alle famiglie questo giustamente non interessa perché, per loro, la sola cosa che conta è che il servizio di trasporto pubblico riprenda e prosegua stabilmente così da assicurare un supporto adeguato e professionale. Ci assumiamo questa responsabilità senza indugi. Le famiglie possono stare tranquille, il servizio riprenderà e sarà garantito. Invito tutti, con buon senso, a non cavalcare politicamente questa vicenda: le persone con gravi disabilità, utenti del Centro di Riabilitazione Quarto di Palo, devono essere solo tutelate e non strumentalizzate per meri interessi politici”.