Trasporto disabili , CNDDU sollecita il Comune di Bisceglie: “Garantire i diritti è una priorità”

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) esprime preoccupazione per la situazione legata al servizio di trasporto destinato alle persone con disabilità che necessitano di terapie riabilitative, gestito dall’Istituto “Quarto di Palo” di Andria e oggi al centro di una controversia amministrativa con il Comune di Bisceglie.

Il CNDDU ricorda come la sentenza della Corte di Cassazione n. 20494/2017 abbia già stabilito in maniera chiara la ripartizione delle responsabilità economiche tra Comuni e aziende sanitarie, fornendo una cornice normativa che dovrebbe eliminare dubbi interpretativi.

Secondo il coordinamento, ogni ritardo decisionale è ingiustificato e colpisce in modo diretto le famiglie, costrette a vivere nell’incertezza. Il diritto alla mobilità, sottolinea il CNDDU, è condizione imprescindibile per accedere alle cure e garantire inclusione sociale: negarlo significa compromettere principi fondamentali di civiltà ed eguaglianza.

L’appello rivolto alla politica cittadina è quello di superare logiche di contrapposizione e assumere una responsabilità condivisa, ponendo al centro la persona con disabilità e non i vincoli di bilancio. Il coordinamento invita il Comune di Bisceglie a riconoscere ufficialmente il debito, definire i tempi di pagamento e garantire in modo continuativo i fondi necessari nella programmazione economico-finanziaria, come previsto dalla mozione presentata dai consiglieri comunali.

“La tutela dei diritti delle persone più fragili – ribadisce il presidente CNDDU, professor Romano Pesavento – non può essere oggetto di trattativa o rinvio. Salute, sicurezza e dignità devono restare priorità assolute per le istituzioni democratiche”.