Tradizione e partecipazione al concerto della Banda di Bisceglie per onorare i defunti

Tradizione e partecipazione hanno caratterizzato il concerto, itinerante prima, a piè fermo poi sul piazzale della Cappella cimiteriale, tenuto dalla Banda di Bisceglie domenica 3 novembre.

Voluta dal Capitolo Cattedrale di Bisceglie per onorare i Canonici biscegliesi defunti, è stata ripresa l’antica tradizione delle marce funebri per invitare tutti al raccoglimento interiore e alla riflessione sul mistero della morte, nel mese e nei giorni in cui i cittadini biscegliesi si recano al cimitero. La Banda di Bisceglie, diretta dal Maestro Benedetto Grillo, in mattinata ha percorso i viali del cimitero cittadino eseguendo brani classici di marce funebri. In particolare, con un omaggio floreale ed eseguendo brani musicali, la Banda si è soffermata davanti alle tombe del Maestro Biagio Abbate che dà il nome allo stesso complesso bandistico cittadino, e di Giovanni Simone, fondatore dell’associazione musicale “I Fiati”.

“Sono profondamente grato al Capitolo della Cattedrale per l’iniziativa messa in atto – dichiara don Francesco Colangelo Cappellano della Cappella del Cimitero – che ha raggiunto gli obiettivi previsti. Grazie anche al Complesso Bandistico di Bisceglie Biagio Abbate per la dedizione, la professionalità dei suoi componenti, che hanno coinvolto emotivamente i numerosi concittadini biscegliesi presenti domenica per la pratica religiosa della visita ai sepolcri. Ci si augura che la ripresa di questa tradizione – conclude don Francesco – possa continuare nel tempo per rinvigorire la fede e le usanze storiche della nostra città”.