Totale adesione da Bisceglie allo sciopero per il rinnovo contratto dei servizi ambientali nella Bat

Grande partecipazione nella provincia di Barletta-Andria-Trani allo sciopero generale del comparto igiene ambientale, indetto a livello nazionale da FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL per chiedere il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) dei servizi ambientali. L’adesione media provinciale si è attestata intorno al 65%, con punte del 100% a Bisceglie, dell’80% a Trani e Trinitapoli, e un’elevata partecipazione anche a San Ferdinando di Puglia.

Le lavoratrici e i lavoratori, provenienti da diversi comuni della Bat, si sono riuniti davanti alla Prefettura di Barletta per manifestare in favore di un rinnovo contrattuale equo, che tuteli i diritti e la dignità professionale di chi opera nel settore. La mobilitazione, promossa dalle segreterie nazionali, nasce dall’impasse delle trattative su questioni ritenute fondamentali, tra cui la sicurezza sui luoghi di lavoro, la revisione del sistema di classificazione del personale, il recupero del potere d’acquisto e una maggiore tutela dei lavoratori degli appalti e degli impianti.

Le sigle sindacali rivendicano anche la necessità di sviluppare il welfare contrattuale, contrastare le disuguaglianze generazionali e sociali e procedere con la riqualificazione del Trattamento Economico Complessivo (TEC), migliorando le condizioni economiche e professionali del comparto.

“Un ulteriore motivo della vertenza – sottolineano le segreterie regionali di FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI e FIADEL – riguarda il confronto sul diritto di sciopero nel settore, con proposte avanzate dalle associazioni datoriali che non rispettano i principi costituzionali. Su questo punto le segreterie nazionali hanno espresso la loro ferma opposizione.”

Emanuele Papeo, segretario FP CGIL Bat, ha ringraziato i partecipanti per la determinazione dimostrata nonostante il maltempo: “Le lavoratrici e i lavoratori che oggi hanno scioperato hanno compreso l’importanza di difendere un contratto che garantisca sicurezza, potere d’acquisto e riconoscimento della professionalità. La loro presenza in piazza testimonia la forza di una battaglia comune per i diritti di tutti.”