Tornano le “Passeggiate Patrimoniali” del Club Unesco di Bisceglie

Il Club per l’Unesco di Bisceglie, anche per l’anno scolastico 2024/25 ha pianificato le “Passeggiate Patrimoniali” in cui saranno coinvolti studenti del Liceo Scientifico “da Vinci” di Bisceglie.

Sabato 19 ottobre, in orario scolastico, sarà effettuata una Passeggiata Patrimoniale in barca a vela, alle Grotte di Ripalta e Cala Pantano. La giornata vedrà coinvolti gli studenti della classe 4AL del Liceo da Vinci di Bisceglie e un gruppo di studenti del Liceo Königin Kathaina Stift di Stoccarda accompagnati dai docenti Lucia Antifora, Laura Romanelli, Catrin Kentischer-Markle, Bianca Schich, in coorganizzazione con la Sigea Puglia (Società Italiana di Geologia Ambientale) Capitaneria di Porto di Barletta, Bisceglie Approdi, Circolo della Vela di Bisceglie, Propeller Club Porto di Bari.

Dopo i saluti istituzionali, previsto tra gli altri quelli del Sindaco Angarano, spazio agli interventi del CF Antonino Indelicato – Comandante del Compartimento Marittimo – Barletta, su “I compiti della Guardia Costiera a tutela dell’Ambiente” con particolare riferimento alle norme di riferimento, nazionali ed internazionali, ed agli strumenti in dotazione al corpo per effettuare i controlli a tutela dell’ambiente marino.

Il Geologo Fernando Dardes per Sigea Puglia affronterà il tema “La Costa: Elementi Geomorfologici e Cartografia” con particolare riferimento alle Grotte di Ripalta.

A cura del Circolo della Vela la lezione sui nodi marinari più importanti, riparazione delle reti da pesca, lettura delle mappe nautiche, storia dei lavori marinari oggi poco conosciuti.

La Passeggiata Patrimonialecon la partecipazione de Council of Europe Office in Venice, gode del Patrocinio Città di Bisceglie, Capitanerie di Porto Guardia Costiera – Barletta, Ordine dei Geologi della Puglia, Accademia delle Culture e delle Scienze Internazionali e ha come obiettivo, l’acquisizione di una maggiore consapevolezza e potenziamento negli studenti, della capacità di conoscere e studiare il patrimonio naturale, culturale, immateriale locale e stimolare la riflessione sulla protezione e salvaguardia dei siti visitati, anche attraverso un cambiamento nella concezione di turismo, con riferimento al concetto di turismo sostenibile ed alla volontà di cambiare il modo di viaggiare e di vivere i territori in maniera diversa e più profonda. Sarà presente personale d’ufficio e una motovedetta della capitaneria di Porto – Barletta.

Salvo condizioni climatiche avverse si terranno nel Teatro del Mediterraneo del Liceo, Lezioni e, la Passeggiata Patrimoniale in barca a vela in data da destinare.