Tornano le fasce di rischio per le regioni: da lunedì la Puglia sarà gialla

Superate le vacanze natalizie, torna a pieno regime il meccanismo di divisione del Paese in fasce di rischio che gli italiani hanno imparato a conoscere dal novembre scorso. Da lunedì 11 gennaio la Puglia sarà quindi zona gialla. Lo ha deciso il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dell’ultimo monitoraggio dell’epidemia elaborato dalla cabina di regia. L’ordinanza sarà valida fino al 15 gennaio – data di scadenza del dpcm – ma contestualmente al prossimo provvedimento del presidente del Consiglio verranno valutate probabili proroghe.

La mobilità tornerà ad essere libera: si potrà circolare all’interno della propria Regione con il limite del coprifuoco notturno, dalle 22 alle 5. Bar e ristoranti potranno restare aperti e accogliere clienti fino alle 18, per poi eventualmente attivare servizio d’asporto e consegne a domicilio. Negozi aperti, non solo quelli che vendono beni essenziali. Restano chiusi invece le attività culturali, come teatri, musei e cinema, e quelle sportive, come palestre e piscine.