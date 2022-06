Torna l’area pedonale urbana in via Nazario Sauro nelle serate dei weekend estivi

La zona portuale sgombra dalle auto nelle serate dei weekend estivi per una migliore fruizione a misura d’uomo, senza smog, traffico veicolare e i relativi disagi, per passeggiate in riva al mare, in relax e in massima sicurezza, in continuità con via La Spiaggia, godendo appieno anche dei tanti locali accoglienti che costellano il waterfront. Torna dal 10 giugno e fino al prossimo 4 settembre l’area pedonale urbana in via Nazario Sauro nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 20:00 all’01:00.

Il provvedimento amministrativo, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 150 del 30.05.2022, è funzionale anche in chiave turistica, considerando che nel fine settimana tanti cittadini, turisti e villeggianti si riversano sulla caratteristica zona portuale biscegliese.

I veicoli provenienti da via La Marina potranno percorrere via Maggiore La Notte per raggiungere la litoranea. Coloro che arrivano da via della Repubblica potranno percorrere via Porto per arrivare nel centro urbano.