Torna la Sagra delle Grotte di Santa Croce: archeologia e natura protagoniste a Bisceglie

Da oggi, sabato 16 agosto, fino a mercoledì 20 agosto, torna la Sagra delle Grotte di Santa Croce, appuntamento che da 27 anni unisce archeologia, natura e intrattenimento grazie all’impegno degli scout biscegliesi guidati dal presidente Mimmo Rana.

Dalle ore 18 alle 23 i visitatori avranno la possibilità di esplorare il sito archeologico di rilevanza internazionale situato lungo la provinciale 85 che collega Bisceglie a Corato. L’area, importante testimonianza del Paleolitico e del Neolitico, è celebre per il ritrovamento di un femore di Neandertal, un reperto unico in Europa. Le visite saranno accompagnate da giovani guide scout e sarà obbligatorio l’utilizzo di scarpe chiuse per motivi di sicurezza.

La manifestazione, che nel corso degli anni ha attirato migliaia di cittadini e turisti, si aprirà con un evento culturale di rilievo: la presentazione del libro “Neanderthal, l’altra umanità” (Espress, 2025) del giornalista scientifico Franco Capone. Il volume ripercorre la storia della specie sorella dell’Homo sapiens, raccontandone tratti fisici e culturali e proponendo una panoramica dei principali luoghi in Italia che testimoniano la loro presenza, tra cui spicca proprio Bisceglie. A dialogare con l’autore sarà Grazia Pia Attolini.

La Sagra delle Grotte di Santa Croce si svolge con il patrocinio del Comune di Bisceglie ed è inserita nel programma estivo Estate in blu. «È l’occasione giusta per scoprire un tesoro che da sempre appartiene alla nostra città e che forse molti non hanno mai visto», ha dichiarato il presidente Mimmo Rana, invitando cittadini e turisti a partecipare.

Di seguito il programma dettagliato:

Sabato 16 agosto

Ore 18 – 23 visita in grotta

Ore 18:30 laboratorio per bambini

Ore 20:00 presentazione del libro “Neanderthal, l’altra umanità”

Dalle ore 20:30 animazione musicale a cura di Franco Boccasile e I Never-Hide “Un tuffo negli anni 70-80-90”

Domenica 17 agosto

Ore 18 – 23 visita in grotta

Ore 18:30 laboratorio di lavorazione dell’argilla con tecnica preistorica

Dalle ore 21 animazione musicale a il trio Sorelle d’Italia “Solo musica italiana”

Lunedì 18 agosto

Ore 18 – 23 visita in grotta

Ore 18:30 laboratorio di monili preistorici

Dalle ore 21 animazione musicale con Jamme Band – Renzo Arbore Tribute Band

Martedì 19 agosto

Ore 18 – 23 visita in grotta

Ore 18:30 laboratorio di lavorazione dell’argilla con tecnica preistorica

Dalle ore 21 animazione musicale a cura della Nuova Accademia Orfeo di Vanna Sasso

Mercoledì 20 agosto

Ore 18 – 23 visita in grotta

Ore 18:30 laboratorio per bambini

Dalle ore 21 balli di gruppo con il maestro Miguel Castellanos di InFORMA Dance.