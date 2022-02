Torna la Giornata di Raccolta del Farmaco per famiglie e persone indigenti

Torna anche quest’anno la Giornata di Raccolta del Farmaco. Si parte oggi, martedì 8 febbraio: la raccolta durerà una settimana.

Nelle 5.000 farmacie che aderiscono in tutta Italia (esporranno la locandina dell’iniziativa e l’elenco dei punti di raccolta, consultabile sul sito www.bancofarmaceutico.org), sarà chiesto ai cittadini di donare uno o più medicinali da banco per i bisognosi. I farmaci raccolti saranno consegnati a 1.800 realtà assistenziali che si prendono cura delle persone indigenti, offrendo gratuitamente cure e medicine.

In questa settimana sarà presente un volontario Caritas presso ogni farmacia e saranno le Caritas parrocchiali, la Caritas cittadina ed il Poliambulatorio “il buon samaritano” i destinatari dei farmaci raccolti.

I volontari, con l’aiuto dei dottori farmacisti, potranno suggerire i farmaci da banco che potranno essere donati.

Ecco le farmacie biscegliesi che hanno aderito: D’Amore, San Francesco, Malcangio, Di Gennaro, Del Ponte, Silvestris, Ventura

I dirigenti pugliesi di Federfarma Ba e Bat Francesco Fullone e Michele Pellegrini Calace, insieme a Francesco Di Molfetta, delegato territoriale del Banco Farmaceutico, invitano “chiunque possa permetterselo ad andare in farmacia, magari appositamente, per donare un medicinale a chi è in difficoltà”.

Nelle Province di Bari e Barletta-Andria-Trani, la raccolta si svolgerà nelle stesse giornate in circa 110 farmacie. I volontari di Banco Farmaceutico saranno presenti sabato 12 febbraio. I farmaci raccolti sosterranno 60 realtà del territorio che si prendono cura dei bisognosi. Durante l’edizione del 2021, sono state raccolte 465.019 confezioni di farmaci (pari a un valore di € 3.640.287 euro) che hanno aiutato 1.100.921 ospiti di 1790 enti. In Puglia, nel 2021, sono state raccolte 27.341 confezioni di farmaci in 292 farmacie, pari a un valore di 195.677 euro. I medicinali raccolti hanno contribuito a curare 37.620 persone aiutate da 141 realtà caritative del territorio regionale.

Nel 2021, 600.000 persone non hanno potuto acquistare medicinali per ragioni economiche. Il loro numero, rispetto al 2020, è cresciuto del 37% (+163.000 persone) a causa della crisi economica provocata dalla pandemia.

C’è un’emergenza che, con o senza Covid, si protrae da anni, ma con la pandemia si è aggravata: si tratta delle persone in condizione di povertà sanitaria. Nel 2021, erano 597.560, 163.387 in più rispetto alle 434.173 del 2020. Si è registrato, quindi, un incremento del 37,63% delle persone indigenti che hanno chiesto aiuto a 1.790 realtà assistenziali convenzionate con Banco Farmaceutico per farsi curare. Per dar loro sostegno, tali realtà hanno chiesto al Banco 980.562 confezioni di medicinali. Attraverso la GRF, è stato possibile coprire il 47,4% del loro fabbisogno.