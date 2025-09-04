Torna in attività la scuola Don Pierino Arcieri dopo importanti lavori

Sabato 6 settembre, alle ore 10.30, l’Amministrazione Comunale restituirà alla Comunità la scuola Don Pierino Arcieri dopo i lavori di efficientamento energetico e miglioramento degli ambienti sia interni che esterni, come bagni e aree verdi.

Alla cerimonia interverranno il Sindaco di Bisceglie, Angelantonio Angarano, l’Assessore ai lavori pubblici, Roberta Rigante, l’Assessore alle politiche scolastiche, Loredana Bianco, e la Dirigente Scolastica del I Circolo, Marialisa Di Liddo.

“L’immobile, risalente ai primi anni Settanta, presentava notevoli dispersioni termiche – si legge dalla nota di Palazzo San Domenico – e pertanto necessitava di radicali interventi di efficientamento energetico per garantire un maggiore confort a tutta la Comunità scolastica. Molte, inoltre, le novità di carattere impiantistico ed edile per l’adeguamento igienico-funzionale”.

L’importo complessivo dell’intervento ammonta complessivamente a 1.291.000 euro finanziato con fondi PNRR e derivanti dal Gestore Servizi Energetici (GSE).