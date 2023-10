Torna il TedxBisceglie: quest’anno il tema sarà quello dei “Legàmi”

Per il secondo anno consecutivo, torna il TedxBisceglie con nuovi ospiti provenienti dal panorama scientifico e culturale nazionale, che si alterneranno sul palco del Politeama Italia stasera 21 ottobre.

“I legami umani sono stati sostituiti dalle connessioni. Mentre i legami richiedono impegno connettere e disconnettere è un gioco da bambini”. Con queste parole di Zygmunt Bauman, attraverso i propri canali social, il team dell’evento ha deciso di rivelare il tema attorno al quale verteranno gli interventi di questa seconda edizione: i “Legàmi”.

Che siano fisici, chimici, sentimentali e lavorativi, o di altra natura, i legami regolano il mondo e la percezione che si ha di esso. Saranno dunque gli speaker, coi loro interventi, ad instaurare una connessione col pubblico, in una serata di approfondimento culturale.

Tra gli otto performer della line-up prevista per la serata, saranno presenti docenti e ricercatori dell’università degli studi di Bari come Nicola Amoroso e Davide Rivolta, il progetto one-man band “85 fotogrammi” , e il noto divulgatore Chimicazza.

“Riteniamo che un appuntamento come il TedxBisceglie sia un’esperienza formativa e di prestigio per il nostro territorio”, scrive Tommy Di Pinto, organizzatore dell’evento. “Uno spazio in cui eccellenti relatori provenienti da settori e discipline diverse, condividendo le loro storie, esperienze e prospettive, consente un’occasione di approfondimento e di confronto unica nel suo genere.”

L’evento è sostenuto da “Il Marchese” e “I’m chic” di Sebastiano Marchese, “Ediltogen” di Piero Gentile e “Olì Olà”.

I biglietti sono tuttora acquistabili presso la biglietteria del Politeama Italia o sul sito del cinema.