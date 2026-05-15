Torna il “Riconoscimento Giovanni Paolo II”: studenti protagonisti nel segno di amicizia e pace

Per il quindicesimo anno consecutivo torna il “Riconoscimento Giovanni Paolo II”, l’evento promosso dall’associazione biscegliese dedicata al Papa santo. Le giornate del 16 e 17 maggio vedranno protagoniste le città di Margherita di Savoia e Bisceglie con incontri, riflessioni e premiazioni legate al concorso studentesco dedicato quest’anno al tema: “L’amicizia può veramente cambiare il mondo. L’amicizia è una strada verso la pace”.

Come da tradizione, il tema dell’edizione sarà accompagnato da un inno simbolico: quest’anno la scelta è ricaduta su “Hai un amico in me”, celebre brano del film d’animazione Disney interpretato da Fabrizio Frizzi. L’associazione ha voluto così rendere omaggio all’amato conduttore, scomparso prematuramente nel 2018, ricordando la sua partecipazione a Bisceglie nel 2016 come premiato del Riconoscimento, occasione in cui regalò al pubblico un’esibizione dal vivo particolarmente emozionante. Atteso anche un messaggio della moglie Carlotta Mantovan.

I lavori in concorso – tra video, poesie, opere artistiche e musicali – saranno presentati sabato 16 maggio, a partire dalle ore 9, presso l’auditorium dell’Istituto “Aldo Moro” di Margherita di Savoia. Domenica 17 maggio, invece, la Basilica Concattedrale San Pietro di Bisceglie ospiterà la cerimonia di premiazione dei vincitori al termine della celebrazione eucaristica delle ore 10:30. Sarà presente Monsignor Dariusz Giers, amministratore della Fondazione Vaticana Giovanni Paolo II.

L’iniziativa gode del sostegno di numerose istituzioni civili e religiose, tra cui il Senato della Repubblica, la Presidenza della Regione Puglia, la Provincia BAT e il Comune di Bisceglie. Particolarmente significativo il riconoscimento della Presidenza della Camera dei Deputati, che ha disposto l’invio di un premio di rappresentanza destinato al concorso studentesco.

Accanto ai patrocini istituzionali, sostengono l’evento anche la Fondazione Vaticana Giovanni Paolo II, la Parrocchia Abbazia SS. Matteo e Nicolò – Basilica Concattedrale San Pietro, oltre a scuole e associazioni del territorio.

«Il Riconoscimento è una tradizione che continua a seminare valori tra gli studenti nel ricordo di Giovanni Paolo II», spiegano gli organizzatori. «Dal 2005 abbiamo scelto di contribuire alla crescita umana, spirituale e valoriale dei giovani attraverso la conoscenza del magistero di Karol Wojtyla, mantenendo vivo il suo insegnamento nelle nuove generazioni».

Per l’edizione 2026 sono stati presentati 23 elaborati, coinvolgendo oltre 500 studenti dai 5 ai 19 anni provenienti da diversi istituti scolastici del territorio. Tra i lavori figurano poesie, video, dipinti, fumetti, canzoni, podcast, sculture e persino prodotti enogastronomici, tutti accomunati dal tema dell’amicizia come strumento di pace, inclusione e dialogo.