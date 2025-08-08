Torna il Palio della Quercia: sport, tradizione e identità in scena a Bisceglie

Sabato 9 agosto, sul waterfront del porto turistico di Bisceglie, si terrà la nona edizione del Palio della Quercia, organizzato dall’associazione Schára con il patrocinio del Comune. L’evento, diventato simbolo di partecipazione comunitaria, sport popolare e folklore, anticipa come da tradizione i festeggiamenti in onore dei Santi Martiri Mauro, Sergio e Pantalone, patroni della città.

Il Palio coinvolgerà otto squadre, ciascuna rappresentante un rione e parrocchia cittadina – San Lorenzo, Stella Maris, Costantinopoli, San Pietro, Santa Maria di Passavia, Sant’Agostino, San Silvestro e San Matteo – pronte a sfidarsi in una staffetta spettacolare fatta di prove fisiche, abilità e tradizione. L’apertura è prevista per le 19 con la parata delle compagini in gara, seguita, alle 20, dallo start ufficiale scandito dalla storica sirena della Torre Maestra.

Le prove in programma metteranno alla prova tutte le generazioni, tra corsa con il remo, corsa con il pallone, nuoto, costruzione simbolica del Dolmen e l’adrenalinica corsa finale con lo stendardo. A rendere ancora più caratteristica la manifestazione sarà l’inserimento del sospiro biscegliese tra le sfide, legando sport e patrimonio gastronomico locale. Novità dell’edizione 2025 sarà la “gara mistery”, una sfida inedita che verrà annunciata solo in gara e che potrebbe sconvolgere la classifica finale.

Madrina dell’evento sarà Elena Di Liddo, prima atleta olimpica della storia biscegliese, simbolo di eccellenza sportiva e amore per la propria città. Grande ritorno anche per il “Fantapalio”, un gioco online ispirato al fantacalcio, che permetterà di formare squadre virtuali e seguirne in tempo reale l’andamento durante l’evento.

A condurre la serata saranno Vito Troilo, Luca Ferrante, Patrizia Bruno e Pasquale Losapio. A chiusura, la cerimonia di premiazione con il trofeo del Palio, il drappellone artistico di Annalisa Laforgia e premi speciali: “Anime Ardenti” alla tifoseria più calda, “Fair Play” in memoria di Pasquale De Nichilo, “Quartiere in Festa” per il miglior allestimento e i riconoscimenti Fantapalio.

Gran finale con l’imbarco della copia del quadro dei Tre Santi sul porto: un gesto simbolico e solenne che rinsalda il legame profondo tra la città e la sua devozione patronale, in un momento carico di emozione e identità collettiva.