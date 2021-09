Torna il mercato straordinario mensile, Lorusso: “Auspicio ridare ossigeno a comparto provato”

Domenica 5 settembre, dalle ore 7 alle 13:30, torna il mercato straordinario mensile della prima domenica del mese in piazza Vittorio Emanuele II.

“Un appuntamento disciplinato dall’Amministrazione Angarano nel Piano strategico del Commercio con l’obiettivo di dare agli operatori del settore possibilità aggiuntive di giornate lavorative e che, a fronte delle pesanti restrizioni causate dell’emergenza Covid, assume un senso ulteriore”, ha spiegato Maria Lorusso, Assessore al Commercio della Città di Bisceglie. “Auguriamo dunque buon lavoro ai commercianti ambulanti nell’auspicio che occasioni come questa possano servire a ridare ossigeno e speranza al comparto duramente provato dalle chiusure imposte dalla pandemia”.

Al fine di assicurare lo svolgimento del mercato, il Comandante della Polizia Locale Michele Dell’Olio ha istituito le consuete limitazioni a transito e sosta dalle ore 7 alle 15 di domenica 5 settembre nelle arterie del centro cittadino, tra cui il divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione di quelli degli operatori commerciali e di soccorso, in Piazza Vittorio Emanuele II (lato nord zona Calvario) su ambo i lati compresa l’area parcheggio del “Calvario”, dall’incrocio con via Imbriani fino all’incrocio con via Giovanni Bovio, lasciando libero il transito ai veicoli, sul tratto stradale dell’ex statale 16. Per tutte le altre limitazioni a transito e sosta è possibile consultare l’ordinanza n. 137 del 31 agosto 2021.

Nell’area del mercato non dovranno formarsi ed esserci assembramenti di persone. Lo svolgimento del mercato dovrà essere effettuato nel massimo rigore e nel pieno rispetto delle disposizioni previste dai DPCM e dalle Ordinanze del Ministro della Salute emanati in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Si raccomanda pertanto la massima osservanza delle regole ai commercianti e agli avventori.