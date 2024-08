Torna il doppio senso di marcia su via Professor Mauro Terlizzi

Torna il doppio senza di marcia su via Professor Mauro Terlizzi a Bisceglie. Un ritorno al passato dopo un lungo periodo in cui il senso di marcia era unico per via dei lavori di ristrutturazione di edilizia residenziale popolare cominciati a settembre 2021.

La via è uno snodo importante che collega il quartiere San Pietro (via Galilei e via Papa Giovanni Paolo II) con il centro cittadino, oltre che percorso diretto per raggiungere la Tenenza dei Carabinieri e gli Uffici comunali.

L’ordinanza ha effetto immediato, si legge nell’ordinanza, mentre gli interventi di riqualificazione sulla palazzina al civico 33 proseguiranno con la conferma del divieto di fermata all’altezza dell’area di cantiere.