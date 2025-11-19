Torna “Il Borgo del Natale” nel centro storico: musica, attività per famiglie e solidarietà

Il Natale è, tra tutte le feste, quella più amata e attesa da grandi e piccini, quella che avvolge e incanta con le sue luci, i suoi colori e il suo calore, in cui si riscopre il piacere dello stare insieme, della solidarietà e della condivisione.

Anche quest’anno l’Associazione “Borgo Antico” invita la cittadinanza a scoprire la magica atmosfera del Borgo del Natale nel centro storico di Bisceglie, che da sabato 22 novembre accoglierà famiglie e bambini, ogni venerdì, sabato e domenica, dalle ore 18, fino al 28 dicembre.

Una delle principali attrattive sarà il Grande Villaggio di Babbo Natale in Piazza Duomo: il luogo d’incanto in cui i bambini di tutte le età potranno trascorrere un pomeriggio in allegria tra elfi, folletti e animali del bosco, che coinvolgeranno i piccoli visitatori in divertenti laboratori creativi, truccandoli e preparandoli all’incontro più speciale dell’anno, quello con Babbo Natale in persona, che li aspetta per leggere le loro lettere e scattarsi una foto insieme.

Tornano il Cantastorie, con letture per l’infanzia a tema natalizio, e il Mercatino della Solidarietà in via Cardinale Dell’Olio, organizzato in collaborazione con numerose realtà del terzo settore cittadino. Dal mercatino sarà possibile acquistare oggetti di artigianato per i propri regali natalizi sostenendo allo stesso tempo, con un piccolo contributo, chi ogni giorno è impegnato sul territorio con progetti di rilevanza sociale e culturale.

Il programma delle attività sarà inoltre arricchito ogni fine settimana dai cori natalizi e da tanti momenti di musica, intrattenimento e animazione di strada, secondo un calendario che sarà diffuso nei prossimi giorni.

Durante tutte le sere dell’evento, il centro storico sarà animato a tema natalizio con luminarie a basso consumo, nell’ottica del risparmio energetico, e tutte le decorazioni utilizzate saranno “di recupero”, per un allestimento sostenibile al 100%. Inoltre, da venerdì 22, una sorpresa di luci in Piazza Duomo aspetta i biscegliesi.

Le attività sono completamente gratuite, ma l’invito a tutti coloro che parteciperanno alle iniziative è quello di donare beni di prima necessità e alimenti non deperibili per la Caritas Bisceglie al punto di raccolta allestito da Associazione “Borgo Antico” o di acquistare un regalo dal mercatino solidale.