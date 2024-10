Torna Calici nel Borgo Antico: vini, cibo e artisti di strada per tre giorni di festa

Tre serate di vini pugliesi, gastronomia, musica dal vivo e artisti di strada: l’1, 2 e 3 novembre torna Calici nel Borgo Antico nel centro storico di Bisceglie dopo il successo riscosso lo scorso anno dalla rinnovata veste della kermesse enogastronomica, arricchita nell’offerta culturale e nelle iniziative solidali.

Decine di rinomate cantine e aziende agricole pugliesi metteranno come sempre a disposizione i propri vini da scoprire e assaporare: bianchi, rosati e rossi di altissima qualità, frutto della cura e dell’attenzione alla sostenibilità verso il territorio. Le strade della città vecchia si trasformeranno anche quest’anno in un vero e proprio itinerario del gusto a cielo aperto, grazie ai ristoratori biscegliesi che proporranno un assaggio di alcune delle più gustose specialità della loro cucina, con un occhio di riguardo per le tipicità regionali.

Tornerà a colorare anche questa edizione la festosa presenza di diversi artisti di strada provenienti da tutta Italia, che animeranno nelle tre serate le strade e le piazze del centro storico biscegliese con uno spettacolo circense ininterrotto e diffuso. La musica di band e giovani musicisti del territorio accompagneranno inoltre i visitatori nell’itinerario enogastronomico di Calici nel Borgo Antico.

I ticket per le degustazioni di vino sono acquistabili direttamente in loco nelle tre serate, oppure in prevendita sul sito Bellavitainpuglia.

Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Bari.