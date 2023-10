Torna Calici nel Borgo Antico: enogastronomia e artisti di strada per tre giorni di festa

Tre serate di vini pugliesi, gastronomia, musica dal vivo e artisti di strada: il 3, 4 e 5 novembre torna Calici nel Borgo Antico nel centro storico di Bisceglie con una formula rinnovata e arricchita nell’offerta culturale.

Venticinque rinomate cantine e aziende agricole pugliesi metteranno a disposizione i propri vini da scoprire e assaporare: bianchi, rosati e rossi di altissima qualità, frutto della cura e dell’attenzione alla sostenibilità verso il territorio. Le strade della città vecchia si trasformeranno anche quest’anno in un vero e proprio itinerario del gusto a cielo aperto, grazie ai ristoratori biscegliesi che proporranno un assaggio di alcune delle più gustose specialità della loro cucina, con un occhio di riguardo per le tipicità regionali.

Novità di questa edizione sarà la colorata e festosa presenza di diversi artisti di strada provenienti da tutta Italia, che animeranno nelle tre serate, dalle 20.30 fino a mezzanotte, le strade e le piazze del centro storico biscegliese con uno spettacolo circense ininterrotto e diffuso. Nella pittoresca Piazza Tre Santi, quattro artisti provenienti da Roma, dal Salento e dalla Daunia si alterneranno con giochi di fuoco, equilibrismo, comicità e mimo, spazio alla giocoleria in via Frisari, mentre in Largo Castello sarà possibile ammirare una suggestiva esibizione di danza funambolica.

Venerdì e sabato, inoltre, in Piazza Margherita risuoneranno le note dei Lost Poets, giovanissima band biscegliese, che accompagneranno i visitatori nell’itinerario enogastronomico di Calici nel Borgo Antico.

I ticket per le degustazioni di vino sono acquistabili direttamente in loco nelle tre serate, oppure in prevendita sul sito Bellavitainpuglia al link: https://www.bellavitainpuglia.it/it/Proposta/Dettaglio/92458/Tour–Eventi-e-Sport/Bisceglie/3-4-5-11–Pass-Calici-nel-Borgo-Antico-2023-a-Bisceglie-per-1-persona.html

Calici nel Borgo Antico è organizzato da Associazione Borgo Antico, con il patrocinio del Comune di Bisceglie, dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia e della Camera di Commercio di Bari.