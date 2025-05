Torna attivo servizio sosta a pagamento sulla litoranea, invariate le tariffe / INFO

A partire da domenica 18 maggio e fino all’8 settembre 2025 sarà riattivata la stagione estiva del servizio di gestione della sosta a pagamento sulle aree della litoranea di levante e ponente.

“Il servizio, gestito dalla società Gestopark Srl, è finalizzato – si legge nella nota di Palazzo San Domenico – a garantire una migliore organizzazione della sosta nelle zone costiere più frequentate, incentivando la rotazione dei parcheggi e favorendo così una fruizione più ordinata ed efficiente da parte di cittadini e visitatori”.

Le tariffe restano invariate rispetto alla passata stagione, sia per la sosta singola che per gli abbonamenti. Il pagamento potrà essere effettuato con monete e bancomat o tramite le app EasyPark e Telepass.

Al di là della stagione estiva anche per i rinnovi e/o nuovi abbonamenti ordinari (per intenderci quelli riguardanti il centro urbano), sono confermati gli importi delle tariffe attualmente vigenti. Nelle more dell’espletamento della nuova gara, i rinnovi e/o nuovi abbonamenti ordinari avranno una scadenza temporale massima fino al 31 dicembre 2025.

Al fine di agevolare l’utenza e minimizzare ogni possibile disagio, gli utenti che volessero sottoscrivere un nuovo abbonamento della stagione estiva o rinnovare un abbonamento ordinario sin da subito (anche prima della naturale scadenza del vecchio) possono inviare una e-mail all’indirizzo ufficio.bisceglie@gestopark.it.

Nella richiesta basterà semplicemente indicare la tipologia di abbonamento a cui si è interessati (con indicazione delle mensilità di cui si vuole usufruire o se abbonamento stagionale estivo), i propri dati anagrafici, il luogo di residenza o di attività commerciale/professionale di cui si è titolari o dipendenti.

A seguito della richiesta che si effettuerà tramite mail, il gestore del servizio invierà le modalità per la sottoscrizione e il pagamento del nuovo abbonamento. Al termine della procedura sarà inviata all’utente conferma del corretto completamento dell’iter e il contrassegno relativo all’abbonamento sottoscritto da esporre all’interno del proprio veicolo.

In caso di impossibilità ad effettuare il nuovo abbonamento tramite i canali telematici, che comunque si suggerisce di utilizzare, per sottoscrivere gli abbonamenti e per tutte le informazioni è possibile rivolgersi allo sportello ubicato nella sede comunale in via Prof. Mauro Terlizzi 20, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:30.