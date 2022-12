Torna a Bisceglie “Via Lamaveta in Christmas” / INFO

Si ripete anche per il 2022 l’evento denominato “Via Lamaveta in Christmas” organizzato dalle attività di zona coordinate da Daniele Lavolpicella (titolare della cartolibreria SchoolParty).

L’evento, giunto all’undicesima edizione, consiste in spettacoli, animazioni, giochi per bambini a tema natalizio caratterizzeranno via Lamaveta oggi 22 dicembre, a partire dalle ore 17:30 e venerdì 23 dicembre al mattino alle ore 11:00 ed il pomeriggio alle ore 17:00.