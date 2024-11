Torna a Bisceglie l’Arci: costituito il circolo territoriale “Oltre i confini”

Si è costituito a Bisceglie il circolo territoriale Arci, con la denominazione “Oltre i confini”. Un circolo che riprende l’esperienza e in parte i componenti del precedente circolo Arci “Open Source”, che aveva chiuso i battenti qualche anno fa. Presidente del circolo è Nicola De Pasquale, mentre Michele Papagni ne sarà il segretario. La nuova sede si trova in via San Lorenzo, 23.

“I soci fondatori sono cittadini di varie esperienze lavorative ed età. Giovani, lavoratori e pensionati accomunati dalle finalità espresse nell’atto costitutivo e dagli stessi colori della bandiera dell’Arci nazionale”, si legge nel comunicato stampa. “Il verde e l’azzurro a simboleggiare il rispetto e la tutela della terra e dell’ambiente. I quattro colori del genere umano a simboleggiare la fratellanza fra i popoli. Antifascismo, antirazzismo, parità di genere, pacifismo tutti racchiusi anche nella denominazione del circolo”.

Saranno questi i contenuti che caratterizzeranno l’attività del circolo, oltre a quelle più propriamente ricreative e culturali. Per la metà del mese di novembre i promotori contano di organizzare un incontro pubblico assieme ad altre associazioni sui temi del ripudio della guerra, del taglio alle spese militari e dell’invio di armi in Ucraina e Israele e per il riconoscimento dello stato di Palestina.