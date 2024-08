Torna a Bisceglie la tradizionale “Pedalata dei Santi”

La festa patronale di Bisceglie si avvicina e con esse anche la tradizionale “Pedalata dei Santi” prevista sabato 3 agosto.

Un pomeriggio in bici alla scoperta di una storia affascinante, tra leggenda, fede e devozione. La storia dei nostri Santi Martiri, Mauro, Sergio e Pantaleone e dei luoghi legati alla storia religiosa della città.

Raduno previsto per le ore 17.30 in piazza Margherita. Il gruppo in bicicletta partirà alle ore 17.45. “Pedaleremo insieme – fanno sapere gli organizzatori – attraversando le strade della campagna biscegliese, per raggiungere la celebre ‘Pedata dei Santi’, alla scoperta della storia e dell’origine del culto dei nostri Santi Protettori. Al tramonto gusteremo una merenda sana e genuina offerta dall’azienda agricola Bombini, tra gli ulivi secolari. Rientro previsto alle ore 20.30 circa presso la Cattedrale di Bisceglie. Percorso di bassa difficoltà adatto a tutti, grandi e piccini”.