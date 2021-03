Toelettatura di animali di compagnia, riparte il servizio. La Notte: “Sanata incoerenza ultimo Dpcm”

Le attività commerciali che effettuano la toelettatura di animali di compagnia in Puglia potranno tornare già da oggi ad offrire questo servizio alla propria clientela. “Si è sanata così una grave incoerenza dell’ultimo Dpcm, per cui il commercio di alimenti per animali domestici in esercizi specializzati è consentito, mentre le attività di lavaggio e tosatura di cani e gatti erano sospese perché ritenute non essenziali”, scrive il consigliere regionale dei “Popolari con Emiliano” Francesco La Notte.

Con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 92 di oggi 26 marzo l’attività dei servizi di cura degli animali da compagnia è ora consentita in base ai seguenti criteri:

che le attività in oggetto siano svolte previo appuntamento;

a condizione che sia acquisita l’autodichiarazione del proprietario che attesti che l’animale non conviva con persone poste in quarantena o affette da COVID-19;

la medesima attività è consentita esclusivamente con modalità che limitino all’essenziale i contatti tra l’esercente e i clienti, garantendo il distanziamento sociale e utilizzando i mezzi di protezione personale anche durante i contatti con l’animale.

Foto: Kanito.it