Titolari “Hygge” regalano vacanza ai dipendenti, “Il nostro bene più prezioso” / FOTO e VIDEO

PUBBLIREDAZIONALE – Che Hygge fosse un posto speciale in città, dove trovare un ambiente confortevole unito ad una infinità di prelibatezze, ormai lo sanno tutti. Ma quanto fatto nelle scorse settimane da Francesco Dell’Olio, Federica Festa e Mario de Noja è un qualcosa che va fuori dagli schemi.

I titolari di “Hygge – Dolce Quotidiano” hanno deciso di regalare una vacanza a tutti i loro dipendenti, alla scoperta delle origini del loro progetto, ma anche per testimoniare quanto il lavoro di equipe può fare la differenza quando c’è rispetto e affiatamento, “Questo per noi è un sogno che si avvera dopo quatto anni di attività – afferma Francesco Dell’Olio – la possibilità di regalare una piccola vacanza ai nostri ragazzi da condividere tutti assieme, ringraziandoli per questi anni davvero soddisfacenti. Abbiamo vissuto momenti difficili causa pandemia, ma grazie a loro siamo riusciti a superare ogni difficoltà a testa alta. I nostri ragazzi sono la nostra seconda famiglia e rappresentano il nostro bene più prezioso, uno staff unito e compatto è il segreto per lavorare bene e in un ambiente sereno e felice “.

Il gruppo è volato quindi a Copenaghen, in Danimarca, con un significato ben preciso, “Abbiamo voluto condividere con loro – continua Dell’Olio – ciò che abbiamo vissuto noi titolari in passato. Il motivo per il quale abbiamo scelto questo nome insolito per la nostra attività, e tutto ciò che esso rappresenta, la condivisione, l’intimità, la gioia dei piccoli piaceri quotidiani da vivere con le persone care. Una guida ci ha raccontato tutta Copenaghen in stile hygge. Insomma abbiamo vissuto quattro giorni in cui ci siamo rilassati e abbiamo fatto team building condividendo momenti che esulano dal lavoro”.

Ma Hygge non si ferma, è un moto perpetuo fatto di idee che frullano nella testa dei suoi titolari con il chiaro intento di sorprendere i clienti, “Qualche mese fa abbiamo registrato il marchio “hygge” e prossimamente sarà pronto il nuovo laboratorio di 150 mq – annuncia Francesco Dell’Olio – che ci darà la possibilità di crescere sempre più ed avverare tutti i nostri sogni. A tal proposito siamo alla ricerca di nuovo personale per ampliare il team di lavoro da inserire nella linea di produzione. Siamo pronti ad accettare candidature di pasticceri, aiuto pasticceri, baristi e camerieri che abbiano voglia di crescere e lavorare in un ambiente sano. Cerchiamo persone motivate e che abbiano passione e competenza. Verranno presi in considerazioni i curriculum vitae inviati solo ed esclusivamente tramite mail all’indirizzo: hyggedolcequotidiano@hotmail.com

La bella stagione è ormai alle porte e Hygge di certo non si è fatto trovare impreparato. Il Roof Garden è pronto anche ad accogliere i suoi clienti per colazioni, feste, compleanni, ricorrenze o semplicemente per trascorrere una serata in un posto speciale.

