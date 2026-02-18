Tirocini extracurriculari per persone con disabilità, presentazione del progetto PNRR

Si terrà il 23 febbraio alle ore 11.00, nella sala Tamborrino del Comune di Trani, la conferenza stampa di presentazione dei tirocini extracurriculari previsti dal progetto PNRR “Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità” – Missione 5 “Inclusione e Coesione”.

L’iniziativa, promossa dall’Ambito Territoriale Sociale di Trani-Bisceglie, vede Ifor PMI Prometeo Puglia ETS quale soggetto attuatore della Linea C, dedicata allo sviluppo delle competenze digitali e alla promozione del lavoro anche in modalità a distanza.

Attraverso un Avviso Pubblico di prossima pubblicazione saranno attivati 12 tirocini extracurriculari della durata di tre mesi, rivolti a persone con disabilità ad alto funzionamento residenti nei Comuni di Trani e Bisceglie, già inserite in un percorso formativo specialistico su competenze digitali, soft skills e sicurezza sul lavoro.

I tirocini, disciplinati dalla Legge Regionale 10 novembre 2023, n. 26, prevedono un impegno di 25 ore settimanali, un’indennità mensile di 600 euro per ciascun beneficiario a carico del progetto, un rimborso di 300 euro mensili per il tutor aziendale e la copertura assicurativa INAIL e per responsabilità civile interamente finanziate. Le aziende ed enti ospitanti, con sede operativa a Trani o Bisceglie, non sosterranno costi per l’indennità e potranno contare su uno Sportello di assistenza dedicato che accompagnerà tutte le fasi, dall’attivazione al monitoraggio finale.

Alla conferenza stampa interverranno il sindaco di Trani Amedeo Bottaro, il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano, il vicesindaco di Trani con delega alla diversabilità Fabrizio Ferrante, l’assessore alle Politiche Sociali di Trani Alessandra Rondinone, l’assessore alle Politiche Sociali di Bisceglie Roberta Rigante, il dirigente dell’Ufficio di Piano Alessandro Nicola Attolico e il direttore di Ifor PMI Prometeo Puglia ETS Salvatore Venditti.

L’Ambito Territoriale avvierà inoltre una collaborazione con ARPAL Puglia, in continuità con le attività già intraprese dall’Agenzia per favorire l’incontro tra imprese locali e persone con disabilità in cerca di occupazione. L’Avviso Pubblico sarà diffuso anche tramite i centri per l’impiego di Trani e Bisceglie, con l’obiettivo di rafforzare la sinergia tra istituzioni, aziende e cittadini e promuovere una piena inclusione socio-lavorativa dei beneficiari della misura.

“L’obiettivo di questo intervento è duplice e coerente con le finalità del PNRR sub-investimento 1.2. Percorsi di Autonomia per Persone con Disabilità – dichiara Alessandro Nicola Attolico, dirigente dell’Ufficio di Piano – se da una parte stiamo rafforzando l’autonomia personale dei beneficiari della Misura dall’altra stiamo costruendo e strutturando le precondizioni per favorire una reale integrazione delle risorse professionali, beneficiarie del progetto, nel mercato del lavoro, valorizzando le competenze digitali acquisite nell’ambito della Linea C del progetto. Questo intervento rappresenta un passaggio concreto nella costruzione di percorsi di autonomia reale per le persone con disabilità. La messa a terra del sub-investimento del PNRR sui progetti di vita consente anche a questo territorio di sperimentare una misura innovativa e complessa potendo contare su risorse importanti ma anche, al contempo, di generare impatto sociale nel medio periodo. Con l’attivazione dei tirocini extracurriculari l’Ambito Territoriale continua a rafforzare l’integrazione tra servizi sociali e sistema produttivo locale, creando condizioni strutturate per un’inclusione lavorativa sostenibile e misurabile nel tempo”.