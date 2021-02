Tim, programma per fibra ultra-veloce: coinvolta anche la città di Bisceglie

Tra gli otto comuni della provincia di Barletta-Andria-Trani, inseriti nell’elenco predisposto da TIM relativo all’offerta di coinvestimento per la realizzazione della rete di accesso secondaria in fibra ottica, figura anche Bisceglie.

Il progetto ha l’obiettivo di accelerare la copertura e l’adozione della banda ultralarga ad altissima capacità in tutta la penisola in vista del lancio di FiberCop. Con questo progetto sarà possibile offrire soluzioni FTTH alle famiglie e alle aziende in oltre 1600 Comuni italiani entro il 2025.

Oltre alla nostra città sono coinvolte anche Barletta, Andria, Trani, Canosa di Puglia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli.

L’iniziativa targata TIM si basa sul modello del coinvestimento ‘aperto’ previsto dal nuovo Codice e rappresenta il primo caso di questo tipo in Europa su scala nazionale. L’applicazione delle nuove previsioni del Codice consentirà di incentivare gli investimenti in fibra e di accelerare la transizione delle famiglie e delle imprese dalla rete legacy in rame alle nuove infrastrutture.

L’offerta di coinvestimento riguarda circa il 75% delle Unità Immobiliari delle aree grigie e nere del Paese.