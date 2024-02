Terzo Circolo San Giovanni Bosco ospita incontro per combattere il bullismo

Il Terzo Circolo Didattico San Giovanni Bosco di Bisceglie, lunedì 26 febbraio alle ore 16.30, ospiterà un incontro-dibattito aperto ad alunni e genitori avente per tema: “Il potere delle parole per combattere il bullismo”.

Interverranno: il dott. Giuseppe Galante, criminologo clinico della Polizia di Stato e l’attore e regista Dario Diana. A porgere il saluto della comunità scolastica sarà la dirigente scolastica dott.ssa Marilena de Trizio. “La nostra scuola, sempre attenta alle problematiche di costante attualità dei propri alunni, adotta tutte le strategie preventive e correttive necessarie per una vera inclusione, al fine di prevenire situazioni di emarginazione o di abbandono scolastico”, sostiene la preside. L’incontro fa parte di un progetto più ampio ed articolato che si svolgerà nell’arco dell’intero anno scolastico 2023-2024.

Il filo conduttore del percorso didattico: “Udiamo parole gentili per spegnere il bullo” verte intorno al potere delle parole e all’uso del linguaggio per prevenire atti di bullismo e prevaricazione. Nell’androne dei plessi “Amando vescovo” e “Angela Di Bari” sono state posizionate delle Bully box dove gli alunni, in forma anonima, potranno inserire le segnalazioni di eventuali atti di bullismo. Quest’anno scolastico il Terzo Circolo, recependo le indicazioni del Ministro dell’Istruzione ha adottato un percorso didattico sull’educazione all’affettività che vede coinvolte tutte le classi e svilupperà l’ob. 5 dell’Agenda 2030 nonchè gli articoli della Costituzione Italiana per un’educazione alla parità di genere e all’inclusione sociale.