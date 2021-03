Terza ondata, Emiliano: “Crescita vorticosa, passaggio ad arancione con alcune zone rosse”

“La terza ondata sta arrivando anche in Puglia. Al ministro Speranza preannuncio, in una lettera, che stiamo superando tutti i parametri, la crescita dell’epidemia è vorticosa, mai vista”. Sono queste le parole, allarmanti, pronunciate dal Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano in occasione della presentazione del libro di Giovanni Lamberti “Ci abbiamo messo la faccia”.

“Spingeremo i sindaci ad adottare misure antiassembramento e probabilmente il governo si accinge a un passaggio da zona gialla a zona arancione o addirittura rossa in alcune aree”, dichiara Emiliano. Gli ultimi bollettini, infatti, mostrano una situazione in rapido peggioramento soprattutto nelle province di Bari e Taranto (ma l’aumento dei contagi è generalizzato). Anche sul fronte ricoveri la situazione non è migliore. Nelle ultime 24 ore si è passati da 1532 a 1562 pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie regionali.